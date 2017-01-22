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Galería | Jornada 3 Clausura 2017

Checa las mejores imágenes que dejó la Jornada 3

Por: Azteca Deportes

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Toluca 0-1 Chiapas

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Toluca 0-1 Jaguares

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Chivas 0-1 Xolos

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Chivas 0-1 Xolos

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Necaxa 1-0 Pachuca

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Necaxa 1-0 Pachuca

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León 0-1 Pumas

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León 0-1 Pumas

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Monarcas 1-1 Santos Laguna

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Monarcas 1-1 Santos

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Tigres 4-2 América

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Tigres 4-2 América

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Cruz Azul 2-2 Monterrey

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Cruz Azul 2-2 Monterrey

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Veracruz 1-0 Atlas

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Veracruz 1-0 Atlas

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Puebla Querétaro

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Puebla Querétaro

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Toluca 0-1 Chiapas

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Toluca 0-1 Jaguares

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Chivas 0-1 Xolos

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Chivas 0-1 Xolos

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Necaxa 1-0 Pachuca

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Necaxa 1-0 Pachuca

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León 0-1 Pumas

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León 0-1 Pumas

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Monarcas 1-1 Santos Laguna

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Monarcas 1-1 Santos

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Tigres 4-2 América

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Tigres 4-2 América

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Cruz Azul 2-2 Monterrey

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Cruz Azul 2-2 Monterrey

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Veracruz 1-0 Atlas

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Veracruz 1-0 Atlas

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Puebla Querétaro

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Puebla Querétaro

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