Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería | Jornada 3 Clausura 2017
Checa las mejores imágenes que dejó la Jornada 3
Toluca 0-1 Chiapas
Toluca 0-1 Jaguares
Chivas 0-1 Xolos
Chivas 0-1 Xolos
Necaxa 1-0 Pachuca
Necaxa 1-0 Pachuca
León 0-1 Pumas
León 0-1 Pumas
Monarcas 1-1 Santos Laguna
Monarcas 1-1 Santos
Tigres 4-2 América
Tigres 4-2 América
Cruz Azul 2-2 Monterrey
Cruz Azul 2-2 Monterrey
Veracruz 1-0 Atlas
Veracruz 1-0 Atlas
Puebla Querétaro
Puebla Querétaro
Toluca 0-1 Chiapas
Toluca 0-1 Jaguares
Chivas 0-1 Xolos
Chivas 0-1 Xolos
Necaxa 1-0 Pachuca
Necaxa 1-0 Pachuca
León 0-1 Pumas
León 0-1 Pumas
Monarcas 1-1 Santos Laguna
Monarcas 1-1 Santos
Tigres 4-2 América
Tigres 4-2 América
Cruz Azul 2-2 Monterrey
Cruz Azul 2-2 Monterrey
Veracruz 1-0 Atlas
Veracruz 1-0 Atlas
Puebla Querétaro
Puebla Querétaro