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GALERÍA | Las Águilas volaron alto en Copa MX
Con gol de Aguilera, América venció al Atlético San Luis en duelo de Copa MX.
Adrian Macias/MEXSPORT | Galería
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Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería
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