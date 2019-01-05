  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

GALERÍA | León y Tigres reparten puntos en juego trepidante

León y Tigres se enfrascaron en una lucha que terminó con un empate a dos goles.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_5ncp3v2v

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_k0hz1j7o

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_8lrsrikr

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_6tp4oi7b

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_hd3kjh5p

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_veep87vo

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_kaccsh8q

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_tkc6i3w3

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_dzmsn62c

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_5ncp3v2v

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_k0hz1j7o

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_8lrsrikr

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_6tp4oi7b

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_hd3kjh5p

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_veep87vo

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_kaccsh8q

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_tkc6i3w3

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_dzmsn62c

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_5ncp3v2v
KAL|1_k0hz1j7o
KAL|1_8lrsrikr
KAL|1_6tp4oi7b
KAL|1_hd3kjh5p
KAL|1_veep87vo
KAL|1_kaccsh8q
KAL|1_tkc6i3w3
KAL|1_dzmsn62c

Te Recomendamos