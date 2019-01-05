Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
GALERÍA | León y Tigres reparten puntos en juego trepidante
León y Tigres se enfrascaron en una lucha que terminó con un empate a dos goles.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería