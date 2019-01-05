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GALERÍA | Monterrey le pasa por encima a Pachuca

Rayados tuvo un arranque demoledor en casa en el torneo Clausura 2019 ante Tuzos.

Por: Azteca Deportes

KAL|0_ky8ge577

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_r44nhgj0

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_jv0pikmb

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_jxhl9h06

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_fe29wmqg

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_njmdthpp

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_wkej13l3

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_vgpj0xpx

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_n1t5n4o1

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

/
KAL|0_ky8ge577

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_r44nhgj0

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_jv0pikmb

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_jxhl9h06

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_fe29wmqg

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_njmdthpp

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_wkej13l3

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_vgpj0xpx

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_n1t5n4o1

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_ky8ge577
KAL|0_r44nhgj0
KAL|0_jv0pikmb
KAL|0_jxhl9h06
KAL|0_fe29wmqg
KAL|0_njmdthpp
KAL|0_wkej13l3
KAL|0_vgpj0xpx
KAL|0_n1t5n4o1

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