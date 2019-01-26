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Galería | Monterrey vence al América entre polémica arbitral

Los Rayados superaron a las Águilas, en encuentro en el que Fernando Guerrero se equivocó al mayoreo.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_wweg33e5

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_5rjl6pky

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_p05h5vbw

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_b9092mkq

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ajc9sbpp

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_mqp81g8l

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_85v9zrem

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_fw7sy76j

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_r0fdlx0q

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_wweg33e5

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_5rjl6pky

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_p05h5vbw

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_b9092mkq

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ajc9sbpp

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_mqp81g8l

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_85v9zrem

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_fw7sy76j

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_r0fdlx0q

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_wweg33e5
KAL|1_5rjl6pky
KAL|1_p05h5vbw
KAL|1_b9092mkq
KAL|1_ajc9sbpp
KAL|1_mqp81g8l
KAL|1_85v9zrem
KAL|1_fw7sy76j
KAL|1_r0fdlx0q

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