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Galería Segundo Tiempo | Final Cruz Azul vs América
América anotados goles que le dan el campeonato
Omar Martinez/MEXSPORT | Galería Primer Tiempo | Final Cruz Azul vs América
Javier Ramirez/MEXSPORT | Cruz Azul vs América
David Leah/MEXSPORT | Cruz Azul vs América
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Cruz Azul vs América
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