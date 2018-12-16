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Galería Segundo Tiempo | Final Cruz Azul vs América

América anotados goles que le dan el campeonato

Por: Azteca Deportes

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Omar Martinez/MEXSPORT | Galería Primer Tiempo | Final Cruz Azul vs América

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Javier Ramirez/MEXSPORT | Cruz Azul vs América

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David Leah/MEXSPORT | Cruz Azul vs América

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Isaac Ortiz/MEXSPORT | Cruz Azul vs América

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Isaac Ortiz/MEXSPORT | Cruz Azul vs América

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Isaac Ortiz/MEXSPORT | Cruz Azul vs América

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Omar Martinez/MEXSPORT | Cruz Azul vs América

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Omar Martinez/MEXSPORT | Galería Primer Tiempo | Final Cruz Azul vs América

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Javier Ramirez/MEXSPORT | Cruz Azul vs América

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David Leah/MEXSPORT | Cruz Azul vs América

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Isaac Ortiz/MEXSPORT | Cruz Azul vs América

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Omar Martinez/MEXSPORT | Cruz Azul vs América

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