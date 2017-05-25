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Galería | Tigres vs Chivas

Checa los mejores momentos que dejó el partido de ida de la final del Clausura 2017.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_0rcnanaz

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_1p7j92wx

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_j87h7szz

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_4madn69g

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_igssmkuh

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_6spsyuy5

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_3r0lples

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_j6rysw9b

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_nd41mwre

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_fic7fbxk

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_75ysgbnh

Final ida | Tigres vs Chivas

/
KAL|1_0rcnanaz

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_1p7j92wx

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_j87h7szz

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_4madn69g

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_igssmkuh

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_6spsyuy5

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_3r0lples

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_j6rysw9b

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_nd41mwre

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_fic7fbxk

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_75ysgbnh

Final ida | Tigres vs Chivas

KAL|1_0rcnanaz
KAL|1_1p7j92wx
KAL|1_j87h7szz
KAL|1_4madn69g
KAL|1_igssmkuh
KAL|1_6spsyuy5
KAL|1_3r0lples
KAL|1_j6rysw9b
KAL|1_nd41mwre
KAL|1_fic7fbxk
KAL|1_75ysgbnh

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