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Las bellas de la Jornada 1
Arrancó el Clausura 2016 con alto nivel de bellezas
EMILIANO/MEXSPORT | Tijuana y su grupo de animación que roba suspiros
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | En Rayados hay juego bonito en la cancha y fuera de ella
NOE GARCIA SANCHEZ/MEXSPORT | Ni la lluvia evitó que esta belleza se paseara por la cancha
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Mirada soñadora para el arranque de la Clausura 2016
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | De las primeras bellezas del año que robaron cámara en la Liga MX
JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Con esa sonrisa, es imposible no querer ir a los estadios de la Liga MX
EMILIANO/MEXSPORT | Tijuana y su grupo de animación que roba suspiros
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