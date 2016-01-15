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Las bellas de la Jornada 1

Arrancó el Clausura 2016 con alto nivel de bellezas

Por: Carlos Gorozpe

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EMILIANO/MEXSPORT | Tijuana y su grupo de animación que roba suspiros

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | En Rayados hay juego bonito en la cancha y fuera de ella

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NOE GARCIA SANCHEZ/MEXSPORT | Ni la lluvia evitó que esta belleza se paseara por la cancha

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OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Mirada soñadora para el arranque de la Clausura 2016

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | De las primeras bellezas del año que robaron cámara en la Liga MX

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Con esa sonrisa, es imposible no querer ir a los estadios de la Liga MX

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EMILIANO/MEXSPORT | Tijuana y su grupo de animación que roba suspiros

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NOE GARCIA SANCHEZ/MEXSPORT | Ni la lluvia evitó que esta belleza se paseara por la cancha

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