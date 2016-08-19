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Las bellas de la Jornada 6

Con las mujeres más bellas de México, arrancó la Jornada 6 de la Liga MX

Por: Carlos Gorozpe

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LUIS MONROY/MEXPSORT | La belleza del ‘Puerto Jarocho’ no se hizo esperar

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LUIS MONROY/MEXPSORT | Las chicas de Veracruz listas para prender el ambiente en el Puerto

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LUIS MONROY/MEXPSORT | En fila para recibir a la gente del Luis ‘Pirata’ Fuente

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LUIS MONROY/MEXPSORT | Con esta sonrisa, la gente se pone lista para apoyar a sus Tiburones Rojos

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LUIS MONROY/MEXPSORT | La belleza del ‘Puerto Jarocho’ no se hizo esperar

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LUIS MONROY/MEXPSORT | En fila para recibir a la gente del Luis ‘Pirata’ Fuente

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LUIS MONROY/MEXPSORT | Con esta sonrisa, la gente se pone lista para apoyar a sus Tiburones Rojos

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