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Las Bellezas de la Jornada 2

Estas son las bellezas de la jornada 2

Por: Gibrán Kazen

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Las bellezas no podrían faltar en este Apertura 2016

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En el estadio caliente las bellezas ponen el ambiente

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Las regiomontanas tampoco se podían quedar atrás

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Las bellezas nos deleitan

KAL|1_919ztwq6

La actitud de las bellezas no se puede quedar atras

KAL|1_0z7fqq1w

Las bellezas posan para la cámara

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Las bellezas no podrían faltar en este Apertura 2016

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En el estadio caliente las bellezas ponen el ambiente

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Las regiomontanas tampoco se podían quedar atrás

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Las bellezas nos deleitan

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La actitud de las bellezas no se puede quedar atras

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Las bellezas posan para la cámara

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