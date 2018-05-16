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Las grandes figuras del Toluca

Estos son algunos de los grandes futbolistas que defendieron la camiseta escarlata

Por: Azteca Deportes

KAL|0_91sz2k9n

José Saturnino Cardozo

KAL|0_v7qerutj

Fabián Estay

KAL|0_1bbixrv8

Hernán Cristante

KAL|0_j1q8x2cc

Antonio Naelson ‘Sinha’

KAL|0_rr6sgxs7

Vicente Sánchez

KAL|0_0uzfblfc

Paulo da Silva

KAL|0_v86odw8f

Vicente Pereda

KAL|0_wsccysj1

Ítalo Estupiñán

KAL|0_ug7c1796

Carlos María Morales

KAL|0_sfd8h09u

José Manuel Abundis

KAL|0_yq9rlhdt

Enrique Alfaro

KAL|0_nrrlavaj

David Rangel

KAL|0_cg0rbywh

Antonio Taboada

KAL|0_3tjmbfdx

Víctor Ruiz

KAL|0_0329qqd7

Alberto Macías

/
KAL|0_91sz2k9n

José Saturnino Cardozo

KAL|0_v7qerutj

Fabián Estay

KAL|0_1bbixrv8

Hernán Cristante

KAL|0_j1q8x2cc

Antonio Naelson ‘Sinha’

KAL|0_rr6sgxs7

Vicente Sánchez

KAL|0_0uzfblfc

Paulo da Silva

KAL|0_v86odw8f

Vicente Pereda

KAL|0_wsccysj1

Ítalo Estupiñán

KAL|0_ug7c1796

Carlos María Morales

KAL|0_sfd8h09u

José Manuel Abundis

KAL|0_yq9rlhdt

Enrique Alfaro

KAL|0_nrrlavaj

David Rangel

KAL|0_cg0rbywh

Antonio Taboada

KAL|0_3tjmbfdx

Víctor Ruiz

KAL|0_0329qqd7

Alberto Macías

KAL|0_91sz2k9n
KAL|0_v7qerutj
KAL|0_1bbixrv8
KAL|0_j1q8x2cc
KAL|0_rr6sgxs7
KAL|0_0uzfblfc
KAL|0_v86odw8f
KAL|0_wsccysj1
KAL|0_ug7c1796
KAL|0_sfd8h09u
KAL|0_yq9rlhdt
KAL|0_nrrlavaj
KAL|0_cg0rbywh
KAL|0_3tjmbfdx
KAL|0_0329qqd7

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