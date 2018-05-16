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Las grandes figuras del Toluca
Estos son algunos de los grandes futbolistas que defendieron la camiseta escarlata
José Saturnino Cardozo
Fabián Estay
Hernán Cristante
Antonio Naelson ‘Sinha’
Vicente Sánchez
Paulo da Silva
Vicente Pereda
Ítalo Estupiñán
Carlos María Morales
José Manuel Abundis
Enrique Alfaro
David Rangel
Antonio Taboada
Víctor Ruiz
Alberto Macías
José Saturnino Cardozo
Fabián Estay
Hernán Cristante
Antonio Naelson ‘Sinha’
Vicente Sánchez
Paulo da Silva
Vicente Pereda
Ítalo Estupiñán
Carlos María Morales
José Manuel Abundis
Enrique Alfaro
David Rangel
Antonio Taboada
Víctor Ruiz
Alberto Macías