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Liguilla: Chivas vs América

Las mejores imágenes del ‘Clásico’ entre Chivas vs América

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Liguilla: Chivas vs América

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Carlos Salcido ordenando en la zona defensiva

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Darwin Quintero tuvo pocas oportunidades de gol

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Ignacio Ambriz se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Sambueza

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Sambueza perdió los estribos y resultó expulsado

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El ‘Pelado’ Almeyda reclamando una jugada que parecía penal

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Sambueza dejó al América con 10 hombres desde el minuto 59

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Partido apretado, donde ambos equipos se quedaron con 10 hombres

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Liguilla: Chivas vs América

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Carlos Salcido ordenando en la zona defensiva

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Darwin Quintero tuvo pocas oportunidades de gol

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Ignacio Ambriz se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Sambueza

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Sambueza perdió los estribos y resultó expulsado

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El ‘Pelado’ Almeyda reclamando una jugada que parecía penal

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Sambueza dejó al América con 10 hombres desde el minuto 59

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Partido apretado, donde ambos equipos se quedaron con 10 hombres

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