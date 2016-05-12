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Liguilla: Chivas vs América
Las mejores imágenes del ‘Clásico’ entre Chivas vs América
Liguilla: Chivas vs América
Carlos Salcido ordenando en la zona defensiva
Darwin Quintero tuvo pocas oportunidades de gol
Ignacio Ambriz se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Sambueza
Sambueza perdió los estribos y resultó expulsado
El ‘Pelado’ Almeyda reclamando una jugada que parecía penal
Sambueza dejó al América con 10 hombres desde el minuto 59
Partido apretado, donde ambos equipos se quedaron con 10 hombres
Liguilla: Chivas vs América
Carlos Salcido ordenando en la zona defensiva
Darwin Quintero tuvo pocas oportunidades de gol
Ignacio Ambriz se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Sambueza
Sambueza perdió los estribos y resultó expulsado
El ‘Pelado’ Almeyda reclamando una jugada que parecía penal
Sambueza dejó al América con 10 hombres desde el minuto 59
Partido apretado, donde ambos equipos se quedaron con 10 hombres