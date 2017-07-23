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Lo mejor de la jornada 1 de la Liga MX
Disfruta estas imágenes de la primera fecha del Apertura 2017, que arrancó con buenos encuentros
Édgar Méndez fue la figura en el Xolos vs Cruz Azul
EMILIANO/MEXSPORT | Intenso juego se vivió en la frontera entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul
Monarcas y Monterrey empataron a cero goles en un partido intenso
Monarcas y Monterrey empataron a cero goles en un partido intenso
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Tigres no tuvo piedad de Puebla y los venció 5-0, con tres tantos de Enner Valencia
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Tigres no tuvo piedad de Puebla y los venció 5-0, con tres tantos de Enner Valencia
Querétaro vino a la capital y derrotó al América en el regreso de Miguel Herrera al nido
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Querétaro vino a la capital y derrotó al América en el regreso de Miguel Herrera al nido
ISABEL/MEXSPORT | Lobos BUAP debutó en Primera División con un empate a dos goles ante Santos Laguna
Lobos BUAP debutó en Primera División con un empate a dos goles ante Santos Laguna
Atlas fue a León y le metió un contundente 3-0 a los Panzas Verdes
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Atlas fue a León y le metió un contundente 3-0 a los Panzas Verdes
Chivas y Toluca dividieron puntos y arrancaron con empate el Apertura 2017
EDGAR QUINTANA/MEXSPORT | Chivas y Toluca dividieron puntos y arrancaron con empate el Apertura 2017
Con un golazo de Nicolas Castillo, Los Pumas vencieron a Pachuca en Ciudad Universitaria
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Con un golazo de Nicolas Castillo, Los Pumas vencieron a Pachuca en Ciudad Universitaria
LUIS MONROY/MEXSPORT | Necaxa necesitó poco tiempo para finiquitar el partido ante Veracruz en el Puerto
Édgar Méndez fue la figura en el Xolos vs Cruz Azul
EMILIANO/MEXSPORT | Intenso juego se vivió en la frontera entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul
Monarcas y Monterrey empataron a cero goles en un partido intenso
Monarcas y Monterrey empataron a cero goles en un partido intenso
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Tigres no tuvo piedad de Puebla y los venció 5-0, con tres tantos de Enner Valencia
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Tigres no tuvo piedad de Puebla y los venció 5-0, con tres tantos de Enner Valencia
Querétaro vino a la capital y derrotó al América en el regreso de Miguel Herrera al nido
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Querétaro vino a la capital y derrotó al América en el regreso de Miguel Herrera al nido
ISABEL/MEXSPORT | Lobos BUAP debutó en Primera División con un empate a dos goles ante Santos Laguna
Lobos BUAP debutó en Primera División con un empate a dos goles ante Santos Laguna
Atlas fue a León y le metió un contundente 3-0 a los Panzas Verdes
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Atlas fue a León y le metió un contundente 3-0 a los Panzas Verdes
Chivas y Toluca dividieron puntos y arrancaron con empate el Apertura 2017
EDGAR QUINTANA/MEXSPORT | Chivas y Toluca dividieron puntos y arrancaron con empate el Apertura 2017
Con un golazo de Nicolas Castillo, Los Pumas vencieron a Pachuca en Ciudad Universitaria
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Con un golazo de Nicolas Castillo, Los Pumas vencieron a Pachuca en Ciudad Universitaria
LUIS MONROY/MEXSPORT | Necaxa necesitó poco tiempo para finiquitar el partido ante Veracruz en el Puerto