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Lo mejor de la jornada 1 de la Liga MX

Disfruta estas imágenes de la primera fecha del Apertura 2017, que arrancó con buenos encuentros

Por: Azteca Deportes

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Édgar Méndez fue la figura en el Xolos vs Cruz Azul

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EMILIANO/MEXSPORT | Intenso juego se vivió en la frontera entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul

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Monarcas y Monterrey empataron a cero goles en un partido intenso

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Monarcas y Monterrey empataron a cero goles en un partido intenso

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Tigres no tuvo piedad de Puebla y los venció 5-0, con tres tantos de Enner Valencia

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Tigres no tuvo piedad de Puebla y los venció 5-0, con tres tantos de Enner Valencia

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Querétaro vino a la capital y derrotó al América en el regreso de Miguel Herrera al nido

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Querétaro vino a la capital y derrotó al América en el regreso de Miguel Herrera al nido

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ISABEL/MEXSPORT | Lobos BUAP debutó en Primera División con un empate a dos goles ante Santos Laguna

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Lobos BUAP debutó en Primera División con un empate a dos goles ante Santos Laguna

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Atlas fue a León y le metió un contundente 3-0 a los Panzas Verdes

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Atlas fue a León y le metió un contundente 3-0 a los Panzas Verdes

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Chivas y Toluca dividieron puntos y arrancaron con empate el Apertura 2017

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EDGAR QUINTANA/MEXSPORT | Chivas y Toluca dividieron puntos y arrancaron con empate el Apertura 2017

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Con un golazo de Nicolas Castillo, Los Pumas vencieron a Pachuca en Ciudad Universitaria

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Con un golazo de Nicolas Castillo, Los Pumas vencieron a Pachuca en Ciudad Universitaria

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LUIS MONROY/MEXSPORT | Necaxa necesitó poco tiempo para finiquitar el partido ante Veracruz en el Puerto

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Édgar Méndez fue la figura en el Xolos vs Cruz Azul

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EMILIANO/MEXSPORT | Intenso juego se vivió en la frontera entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul

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Monarcas y Monterrey empataron a cero goles en un partido intenso

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Monarcas y Monterrey empataron a cero goles en un partido intenso

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Tigres no tuvo piedad de Puebla y los venció 5-0, con tres tantos de Enner Valencia

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Tigres no tuvo piedad de Puebla y los venció 5-0, con tres tantos de Enner Valencia

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Querétaro vino a la capital y derrotó al América en el regreso de Miguel Herrera al nido

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Querétaro vino a la capital y derrotó al América en el regreso de Miguel Herrera al nido

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ISABEL/MEXSPORT | Lobos BUAP debutó en Primera División con un empate a dos goles ante Santos Laguna

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Lobos BUAP debutó en Primera División con un empate a dos goles ante Santos Laguna

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Atlas fue a León y le metió un contundente 3-0 a los Panzas Verdes

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Atlas fue a León y le metió un contundente 3-0 a los Panzas Verdes

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Chivas y Toluca dividieron puntos y arrancaron con empate el Apertura 2017

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EDGAR QUINTANA/MEXSPORT | Chivas y Toluca dividieron puntos y arrancaron con empate el Apertura 2017

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Con un golazo de Nicolas Castillo, Los Pumas vencieron a Pachuca en Ciudad Universitaria

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Con un golazo de Nicolas Castillo, Los Pumas vencieron a Pachuca en Ciudad Universitaria

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