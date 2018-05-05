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Rayados vs Xolos | Galería

#Galería Disfruta de las mejores postales del duelo entre Rayados y Xolos

Por: Azteca Deportes

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La belleza se hizo presente en el estadio de Rayados

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Bolaños festeja el primer gol del encuentro

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A pesar de no ser la mejor entrada, el BBVA Bancomer vivió un gran ambiente

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Lajud celebra el pase a las semifinales de la Liga MX

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¡El abrazo de gol!

KAL|0_85lnjkon

Mohamed añade fracaso con Rayados, ¿seguirá en el equipo?

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Carlos Sánchez se lamenta

KAL|0_r86p6hzy

Saludo entre técnicos

KAL|0_2ctzew9c

Lucero abrió el marcador

KAL|0_lazp5bk8

Tremenda postal del estadio de Rayados; la entrada no fue la mejor

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La belleza se hizo presente en el estadio de Rayados

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Bolaños festeja el primer gol del encuentro

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A pesar de no ser la mejor entrada, el BBVA Bancomer vivió un gran ambiente

KAL|0_53dthofn

Lajud celebra el pase a las semifinales de la Liga MX

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¡El abrazo de gol!

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Mohamed añade fracaso con Rayados, ¿seguirá en el equipo?

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Carlos Sánchez se lamenta

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Saludo entre técnicos

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Lucero abrió el marcador

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Tremenda postal del estadio de Rayados; la entrada no fue la mejor

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