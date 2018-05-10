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Santos vs América semifinal | Galería
América sale goleado del Templo del Dolor Ajeno
Jorge Martinez/MEXSPORT | Aficionados de ambos equipos esperando el arranque de la semifinal
Jorge Martinez/MEXSPORT | ¡Así se vivió el Día de las Madres en el TSM!
Tony Garcia/MEXSPORT | Cecilio Domínguez igualó los cartones al 32’
Jorge Martinez/MEXSPORT | Furch anotó un doblete convirtiéndose en el mejor jugador del encuentro
Jorge Martinez/MEXSPORT | El argentino jugó su mejor partido en la presente liguilla
Jorge Martinez/MEXSPORT | Edwuin Cetré anotó el 4-1 lapidario
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Tony Garcia/MEXSPORT | Cecilio Domínguez igualó los cartones al 32’
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Jorge Martinez/MEXSPORT | Edwuin Cetré anotó el 4-1 lapidario