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Semifinal ida: León 1-1 Pachuca

Las mejores imágenes del partido de ida de semifinales entre León y Pachuca

Por: Erick Calderon

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | León jugó de blanco y no con la tradicional playera verde

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Pachuca llegó como favorito a la serie de semifinales

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Luis Montes deleitó la pupila de los aficionados con su técnica individual

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Hirving Lozano abrió el marcador en una gran jugada de los Tuzos

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Aldo Rocha empató el marcador con un remate de pierna zurda

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Luis Fernando Tena previo al inicio del encuentro

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Franco Jara disputa un balón con la defensa esmeralda

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Elías Hernández eludió con gran velocidad a la defensa de los ’Tuzos’

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | ’Gallito’ Vázquez fue fundamental en la media cancha de León

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | William Yarbrough festejando la igualada del León

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | León jugó de blanco y no con la tradicional playera verde

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Pachuca llegó como favorito a la serie de semifinales

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Luis Montes deleitó la pupila de los aficionados con su técnica individual

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Hirving Lozano abrió el marcador en una gran jugada de los Tuzos

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Aldo Rocha empató el marcador con un remate de pierna zurda

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Luis Fernando Tena previo al inicio del encuentro

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Franco Jara disputa un balón con la defensa esmeralda

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Elías Hernández eludió con gran velocidad a la defensa de los ’Tuzos’

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | ’Gallito’ Vázquez fue fundamental en la media cancha de León

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | William Yarbrough festejando la igualada del León

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