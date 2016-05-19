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Semifinal ida: León 1-1 Pachuca
Las mejores imágenes del partido de ida de semifinales entre León y Pachuca
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | León jugó de blanco y no con la tradicional playera verde
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Pachuca llegó como favorito a la serie de semifinales
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Luis Montes deleitó la pupila de los aficionados con su técnica individual
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Hirving Lozano abrió el marcador en una gran jugada de los Tuzos
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Aldo Rocha empató el marcador con un remate de pierna zurda
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Luis Fernando Tena previo al inicio del encuentro
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Franco Jara disputa un balón con la defensa esmeralda
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Elías Hernández eludió con gran velocidad a la defensa de los ’Tuzos’
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | ’Gallito’ Vázquez fue fundamental en la media cancha de León
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | William Yarbrough festejando la igualada del León
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | León jugó de blanco y no con la tradicional playera verde
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Pachuca llegó como favorito a la serie de semifinales
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Luis Montes deleitó la pupila de los aficionados con su técnica individual
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Hirving Lozano abrió el marcador en una gran jugada de los Tuzos
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Aldo Rocha empató el marcador con un remate de pierna zurda
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Luis Fernando Tena previo al inicio del encuentro
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Franco Jara disputa un balón con la defensa esmeralda
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | Elías Hernández eludió con gran velocidad a la defensa de los ’Tuzos’
ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | ’Gallito’ Vázquez fue fundamental en la media cancha de León
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | William Yarbrough festejando la igualada del León