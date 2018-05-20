Toluca vs Santos | El color

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La afición se hizo presente y pintó de color rojo y blanco las tribunas del Nemesio Diez en la gran final del Clausura 2018

Por: Azteca Deportes

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La afición se hizo presente y pintó de color rojo y blanco las tribunas del Nemesio Diez en la gran final del Clausura 2018

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La afición se hizo presente y pintó de color rojo y blanco las tribunas del Nemesio Diez en la gran final del Clausura 2018

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