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Toluca vs Santos | El color
La afición se hizo presente y pintó de color rojo y blanco las tribunas del Nemesio Diez en la gran final del Clausura 2018
La afición se hizo presente y pintó de color rojo y blanco las tribunas del Nemesio Diez en la gran final del Clausura 2018
La afición se hizo presente y pintó de color rojo y blanco las tribunas del Nemesio Diez en la gran final del Clausura 2018
La afición se hizo presente y pintó de color rojo y blanco las tribunas del Nemesio Diez en la gran final del Clausura 2018
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