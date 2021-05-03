Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

TV Azteca transmitirá semifinal de la Liga BBVA Expansión MX

La Liga BBVA Expansión MX está en la antesala de la final y las pantallas de Azteca Deportes tendrán la semifinal entre Atlante y Atlético Morelia.

Atlante vs Morelia .jpg

Escrito por: Azteca Deportes

Así como la Liga BBVA MX está por iniciar su Fase Final, la Liga de Expansión está por disputar sus últimos partidos, pues los cuartos de final dejaron grandes y las semifinales están por comenzar y podrás disfrutar el partido entre Atlante y Atlético Morelia por nuestras pantallas, en punto de las 3:55 pm por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

Atlético Morelia fue el primer invitado a esta fase, pues se consolidaron como los líderes a lo largo del certamen y accedieron automáticamente como lo decreta el reglamento del torneo y se enfrentarán a una de las sorpresas del repechaje y de los cuartos de final, los Potros de Hierro del Atlante que vencieron al Cancún FC y aplastaron a los Toros de Celaya en los cuartos. Buscarán su segunda final consecutiva ante los michoacanos.

Mientras que el Atlético Morelia descansó, los azulgranas cuentan con un gran delantero en sus filas, se trata del argentino Ramiro Costa que se convirtió en el referente en el ataque del Atlante en estos últimos partidos y los de Michoacán tendrán que estar pendientes de él en la semifinal.

Cómo ver el Atlante vs Atlético Morelia EN VIVO

Cuándo: Martes 4 de mayo (IDA)

Hora: 3:55 PM (tiempo del centro)

Cómo: En aztecadeportes.com y en la APP de Azteca Deportes

Y no solamente tendremos el partido de ida, también el de vuelta que definirá al finalista de la liga de los prospectos. Atlético Morelia mostrará nuevamente su calidad como local tras su descanso.

TE PODRÍA INTERESAR: HORARIOS CONFIRMADOS DEL REPECHAJE

Cómo ver el Atlético Morelia vs Atlante EN VIVO

Cuándo: Viernes 7 de mayo (VUELTA)

Hora: 8:55 PM (tiempo del centro)

Cómo: nuestro sitio y en la APP de Azteca Deportes

No te pierdas esta gran eliminatoria en la que Atlético Morelia intentará llegar a la final por primera vez desde el inicio del certamen y Atlante buscará saldar su deuda del torneo pasado con la gran afición que tiene en el país.

Atlante vs Celaya .jpg

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP