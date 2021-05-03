TV Azteca transmitirá semifinal de la Liga BBVA Expansión MX

Así como la Liga BBVA MX está por iniciar su Fase Final, la Liga de Expansión está por disputar sus últimos partidos, pues los cuartos de final dejaron grandes y las semifinales están por comenzar y podrás disfrutar el partido entre Atlante y Atlético Morelia por nuestras pantallas, en punto de las 3:55 pm por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

Atlético Morelia fue el primer invitado a esta fase, pues se consolidaron como los líderes a lo largo del certamen y accedieron automáticamente como lo decreta el reglamento del torneo y se enfrentarán a una de las sorpresas del repechaje y de los cuartos de final, los Potros de Hierro del Atlante que vencieron al Cancún FC y aplastaron a los Toros de Celaya en los cuartos. Buscarán su segunda final consecutiva ante los michoacanos.

Mientras que el Atlético Morelia descansó, los azulgranas cuentan con un gran delantero en sus filas, se trata del argentino Ramiro Costa que se convirtió en el referente en el ataque del Atlante en estos últimos partidos y los de Michoacán tendrán que estar pendientes de él en la semifinal.

Cómo ver el Atlante vs Atlético Morelia EN VIVO

Cuándo: Martes 4 de mayo (IDA)

Hora: 3:55 PM (tiempo del centro)

Cómo: En aztecadeportes.com y en la APP de Azteca Deportes

Y no solamente tendremos el partido de ida, también el de vuelta que definirá al finalista de la liga de los prospectos. Atlético Morelia mostrará nuevamente su calidad como local tras su descanso.

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Cómo ver el Atlético Morelia vs Atlante EN VIVO

Cuándo: Viernes 7 de mayo (VUELTA)

Hora: 8:55 PM (tiempo del centro)

Cómo: nuestro sitio y en la APP de Azteca Deportes

No te pierdas esta gran eliminatoria en la que Atlético Morelia intentará llegar a la final por primera vez desde el inicio del certamen y Atlante buscará saldar su deuda del torneo pasado con la gran afición que tiene en el país.