Así quedó la Liguilla de la Liga BBVA Expansión MX

Quedó definida la Liguilla de la Liga BBVA Expansión MX tras una emocionante fase de Repechaje, en donde sobresalieron la gran actuación de Mineros de Zacatecas y las emocionantes fases de penales en las que Cimarrones y el Tepatitlán F.C. salieron airosos, para clasificarse a la Fiesta Grande.

Los equipos invitados a la fase de los cuartos de final son Mineros de Zacatecas, Cimarrones de Sonora, Tepatitlán F.C., Atlante y el Tapatío, quienes sortearon a Alebrijes, Venados, Dorados, Cancún F.C. y Coyotes Tlaxcala respectivamente.

Así quedaron los cuartos de final

Celaya vs Atlante

En la primera llave, el Celaya que logró el segundo lugar general y la clasificación directa a los cuartos de final, se enfrentará al Atlante que dejó en el camino al conjunto dirigido por el ‘Chaco’ Giménez, en el marco de su 105 aniversario, por lo que sin duda querrán festejarlo con un título.

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Cimarrones vs Tepatitlán

Los Cimarrones de Sonora, tercer lugar de la tabla y que solo conocieron una derrota en el torneo regular, le harán los honores al Tepatitlán F.C., conjunto jalisciense que venció en tanda de penales a los Dorados de Sinaloa.

Mineros de Zacatecos vs Tapatío

Por su parte, los Mineros de Zacatecas llegan a la etapa de ocho luego de aplastar por marcador de 6-0 a los Alebrijes de Oaxaca para medirse al Tapatío, conjunto de la Perla de Occidente que derrotó por la mínima a Coyotes Tlaxcala en el Estadio Akron.

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El Atlético Morelia espera rival

Atlético Morelia, conjunto que terminó como líder indiscutible del Guardianes 2021 al lograr 33 puntos producto de 9 victorias, 2 empates y 4 derrotas, se clasificó directamente a las semifinales. Además no caen desde hace cinco jornadas, donde solo empataron un encuentro. Su última derrota fue en la Jornada 10 ante los Mineros.