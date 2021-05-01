Atlante se coló a semifinales y dejó en el camino a Celaya

¡Cabalgan al título! Los Potros de Hierro del Atlante derrotaron por marcador de 3-2 a los Toros del Celaya para clasificarse a las semifinales del torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA Expansión MX.

En duelo celebrado en el histórico Estadio Miguel Alemán Valdés, el conjunto Azulgrana se paró con autoridad y la confianza que le dio el triunfo de 2-0 en la ida y en tan solo unos instantes del primer tiempo, liquidaron el encuentro ante unos ‘Cajeteros’ que reaccionaron tarde en la serie y terminaron regalando la eliminatoria en casa.

Al minuto 3, Ramiro Costa abrió el marcador luego de un brutal contragolpe iniciado por el cancerbero ‘Gansito’ Hernández, hilvanado por Luis García quien mandó un espectacular centro de tres dedos para que el delantero argentino solo empujara de cabeza.

El conjunto Azulgrana siguió sorprendiendo con latigazos y al minuto 24, Ramiro Costa sentenció la eliminatoria y consiguió su doblete con remate de cabeza luego de un balón que rebotó en el poste.

Los Toros reaccionaron hasta el 40’, cuando por conducto de Fernando Illescas quien sacó un balazo de volea dentro del área descontó en el marcador; al 77’, Adolfo Hernández igualó las acciones con remate dentro del área.

La reacción le duró poco al Celaya, pues al 80’, Vladimir Moragrega liquidó la eliminatoria luego de otro contragolpe iniciado por el ‘Gansito’ Hernández y que terminó con una buena jugada colectiva dentro del área para el 2-3.

Cuando se terminaba el partido en el Miguel Alemán Valdés, Fernando Illescas igualó el partido nuevamente para darle suspenso a la serie al 89’, sin embargo, los Toros no pudieron conseguir más y quedaron eliminados en frente de su afición.

Atlante se enfrentaría en semifinales al Atlético Morelia, pues se clasificaron de manera directa a esta fase debido al liderato que consiguieron a lo largo del certamen.