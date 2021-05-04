Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Atlante vs Atlético Morelia en vivo por TV Azteca Deportes

Las semifinales de la Liga BBVA Expansión MX se viven en TV Azteca Deportes con un gran partido entre Atlante y Atlético Morelia.

ATLANTE LIGA DE EXPANSIÓN MX.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

La Liga BBVA Expansión MX entra en su etapa definitiva y ya estamos en las semifinales del torneo, comenzamos con la ida entre Atlante y Atlético de Morelia, en el primer capítulo de esta eliminatoria, que se disputará en el estadio Azulgrana.

Podrás disfrutar el primer partido de la semifinal de la Liga BBVA Expansión MX, Atlante vs Atlético Morelia en punto de 3:55 pm por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

Atlante viene de vencer a Cancún FC en el repechaje y en los cuartos de final dio cuenta de los Toros de Celaya, por su parte el cuadro de Michoacán pasó automáticamente, pues quedó primero de la tabla general en el torneo.

La figura hasta el momento del cuadro de los “Potros de Hierro” es el delantero argentino Ramiro Acosta, quién en los cuartos de final contra Celaya brilló y le dio el boleto a la semifinales al Atlante, es por ello que la zaga de Morelia tiene que estar my atento a las acciones del atacante sudamericano.

El primer episodio de esta serie será narrador por Pablo de Rubens, Jesús Joel Fuentes, Álvaro López Sordo y Renata Ibarrarán.

TE PODRÍA INTERESAR: TODOS LOS CAMPEONATOS QUE HA GANADO CANELO

¿Cómo ver el Atlante vs Atlético Morelia?

Fecha: Martes 4 de mayo (IDA)

Hora: 3:55 PM (tiempo del centro de la Ciudad de México)

Cómo: En aztecadeportes.com y en la APP de Azteca Deportes

Además podrás seguir el final de esta historia, pues podrás ver el juego de vuelta en nuestras plataformas digitales, este 7 de mayo a las 8:55 pm en nuestras sitio y en la APP de Azteca Deportes

Atlante intentará llegar a la final por segunda vez consecutiva y sacudirse el resultado del torneo pasado, donde perdió el partido por el título ante Alebrijes de Oaxaca.

TE PODRÍA INTERESAR: LOS RIVALES BRITÁNICOS QUE HA ENFRENTADO CANELO

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP