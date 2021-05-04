Atlante vs Atlético Morelia en vivo por TV Azteca Deportes

La Liga BBVA Expansión MX entra en su etapa definitiva y ya estamos en las semifinales del torneo, comenzamos con la ida entre Atlante y Atlético de Morelia, en el primer capítulo de esta eliminatoria, que se disputará en el estadio Azulgrana.

Podrás disfrutar el primer partido de la semifinal de la Liga BBVA Expansión MX, Atlante vs Atlético Morelia en punto de 3:55 pm por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

Atlante viene de vencer a Cancún FC en el repechaje y en los cuartos de final dio cuenta de los Toros de Celaya, por su parte el cuadro de Michoacán pasó automáticamente, pues quedó primero de la tabla general en el torneo.

La figura hasta el momento del cuadro de los “Potros de Hierro” es el delantero argentino Ramiro Acosta, quién en los cuartos de final contra Celaya brilló y le dio el boleto a la semifinales al Atlante, es por ello que la zaga de Morelia tiene que estar my atento a las acciones del atacante sudamericano.

El primer episodio de esta serie será narrador por Pablo de Rubens, Jesús Joel Fuentes, Álvaro López Sordo y Renata Ibarrarán.

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¿Cómo ver el Atlante vs Atlético Morelia?

Fecha: Martes 4 de mayo (IDA)

Hora: 3:55 PM (tiempo del centro de la Ciudad de México)

Cómo: En aztecadeportes.com y en la APP de Azteca Deportes

Además podrás seguir el final de esta historia, pues podrás ver el juego de vuelta en nuestras plataformas digitales, este 7 de mayo a las 8:55 pm en nuestras sitio y en la APP de Azteca Deportes

Atlante intentará llegar a la final por segunda vez consecutiva y sacudirse el resultado del torneo pasado, donde perdió el partido por el título ante Alebrijes de Oaxaca.

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