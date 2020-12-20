Atlante vs Tampico Madero pronóstico y horario Liga de Expansión

México. En la Ciudad de México se jugará el partido vuelta de la gran final de la Liga de Expansión donde los Potros de Hierro del Atlante recibirán a la Jaiva Brava del Tampico Madero llegando al duelo en igualdad de condiciones ya que en el partido de ida empataron a un tanto.

Atlante en su casa, el estadio Azulgrana, tiene como único objetivo el ganar y así ser campeón del torneo bajo la dirección de Mario García que ha hecho un gran trabajo con sus jugadores.

Tampico Madero, que no es el favorito en este partido, tiene toda la intensión de dar la sorpresa e irse a Tamaulipas con el trofeo en sus maletas.

Empate entre Tampico Madero y Atlante

La Jaiba Brava y el Atlante empataron 1-1 en el partido de ida de la Gran Final de la Liga de Expansión MX en un partido en el que los locales fueron ligeramente mejores, pero los Potros de Hierro supieron aprovechar sus pocas oportunidades para volver a casa con la igualada en el bolsillo.

El Tampico Madero se fue al frente desde los primeros minutos, con un juego vertiginoso y agresivo, que sufrió bastante el conjunto azulgrana. Joel Pérez avisó en un par de ocasiones antes de adelantar a su equipo, muy temprano en el partido.

Al minuto 7’ Pérez se quedó frente al guardameta el ‘Gansito’ Hernández, y definió para el 1-0.

Los Potros despertaron con el tanto en contra e intentaron responder rápidamente. Sin embargo, el arquero Joel García estuvo atento, primero a un remate de Vega al 12’, y después a un remate cruzado dentro del área de Luis García al 16’.

Sin embargo, los dirigidos por Mario García no bajaron los brazos y presionaron desde el arranque de la parte complementaria. Al 59’, José Juan García Manríquez se encontró con un rebote en el área chica y consiguió el tanto que pusiera el tablero 1-1.

Horario y dónde seguir Atlante vs Tampico Madero

El partido de vuelta se llevará a cabo este domingo 20 de diciembre a las 20:00 horas, en el Estadio Ciudad de Los Deportes.

