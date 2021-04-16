Atlético Morelia dejó ir la ventaja y empata contra el Tepatitlán

El Atlético Morelia terminó con empate la temporada regular de la Liga BBVA Expansión MX, luego de igualar 2-2 contra el Tepantitlán en la Jornada 15, del Guard1anes 2021, en el estadio José María Morelos y Pavón.

Con este resultado el conjunto morelense se postró en las semifinales del certamen, gracias al reglamento del torneo, pues el que quede en la cima de la tabla general tiene como premio la clasificación directa a la ante sala de la Final de la Liga Expansión, se clasificó con 33 puntos.

Por su parte, el Tepatitlán logró meterse a la fiesta grande con 24 puntos en el séptimo puesto, por lo que en el repechaje podrá recibir a su rival de cara a los cuartos de final del Guar1anes 2021.

Tepatitlán rescata el resultado

Al Atlético Morelia le bastaron 19 minutos para ponerse adelante. En error en la salida del Tepatitlán lo aprovechó el cuadro local para que Eduardo Pérez recibiera el balón en los linderos del área recortó a la saga y cruzó su disparo para vencer al portero Andrés Sánchez.

El partido se volvió un poco ríspido, para irse al descanso con la mínima de ventaja para el conjunto de Morelia.

En la segunda parte, al minuto 58’ Diego Jiménez, tras una diagonal matona, la prendió como venía y puso el marcador a favor de los locales 2-0.

Cinco minutos más tarde, el Tepatitlán se acercó en el marcador. Desde la vía de los 11 pasos, Luis Alberto Márquez anotó, a pesar de la estirada de Alejandro Arana, quien rosó el balón, pero no pudo detener el esférico.

En la agonía del encuentro del pie de Jorge Lumbreras se empató el encuentro. Con un pase de taconcito dejaron solo al goleador, que en una primera instancia falló su remate, pero el rebote le cayó y no perdonó, para dejar el marcador final.

Foto: @C_A_Morelia

