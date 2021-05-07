Atlético Morelia vs Atlante en vivo por TV Azteca Deportes

El día de hoy conoceremos al primer finalista de la Liga BBVA Expansión MX, Atlético Morelia recibe en su casa al Atlante, en el partido correspondiente a la semifinal de vuelta, donde los michoacanos llevan una ligera ventaja de 1-0 ya que en la ida, un autogol de Vladimir Moragrega les dio la victoria.

Para este duelo, los michoacanos podrán contar con el apoyo de su afición en el Estadio Morelos, lo que sin duda será otra fortaleza para el conjunto que dirige Ricardo Valiño, que ha demostrado este torneo que en casa se hacen más fuertes, pues de ocho partidos disputados como local durante la fase regular, los purépechas ganaron cinco de ellos, junto con dos igualadas y una sola derrota.

Han sido una de las mejores defensivas del torneo y la mejor ofensiva con 26 goles marcados, donde la estrella es Diego Jiménez con ocho.

El conjunto de Mario García no tuvo un buen andar como visitantes, ya que solo ganó dos compromisos, obtuvo tres empates y cuatro derrotas, anotando 11 goles y recibiendo la misma cantidad de anotaciones.

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Cómo ver el Atlético Morelia vs Atlante

Cuándo: Este viernes 7 de mayo

Hora: 8:55 PM (tiempo del centro)

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Atlante recupera a su goleador

La buena noticia para los Potros de Hierro, es que ya podrán contar con Ramiro Costa, quien ha sido el goleador del equipo en la fase del Repechaje y Liguilla con cinco goles en tres partidos, el argentino se perdió la ida por molestias musculares.

Las estadísticas ponen como favorito al Atlético Morelia, no solamente por el resultado del partido de ida, sino también por el historial que tiene, pues en cinco duelos disputados, los purépechas llevan tres triunfo, dos empates y ni una sola derrota.

En la otra llave de las semifinales, el Tepatitlán sorprendió al golear 3-0 a Mineros de Zacatecas, Víctor Mañón marcó doblete, mientras que Juan Angulo completó la pizarra. Cada vez falta menos para que se oficialicé la final de la liga de prospectos.