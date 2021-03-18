TV Azteca deportes transmitirá Liga de Expansión en vivo

La Liga BBVA Expansión MX llega a Azteca Deportes y este jueves comenzamos esta nueva aventura con un equipo histórico y de gran arrastre en la Ciudad de México, el Atlante, equipo que se medirá ante Alebrijes de Oaxaca en el estadio Azulgrana. Disfruta Atlante vs Alebrijes EN VIVO aquí.

El Atlante está de regreso de la Ciudad de México tras su odisea de 13 años en Cancún. Los Potros de Hierro tienen como objetivo volver lo antes posible a la Liga BBVA MX. El equipo del pueblo, bajo una nueva administración, trabaja a marchas forzadas para recuperar la identidad que perdió cuando salió de la capital del país; para ello se apoya en conceptos creativos, principalmente en las redes sociales.

Se cumplió el sueño de los muchos seguidores del Atlante que esperaban el regreso de su equipo a la Ciudad de México. No obstante, la realidad de los Potros, subcampeones de Liga BBVA Expansión MX, no pinta tan mal desde su vuelta a la que siempre ha sido su casa. A pesar de ello, la escuadra dirigida por Mario García, aún tiene aspectos que mejorar en su búsqueda de regresar a la máxima categoría del balompié azteca.

La vuelta a la Ciudad de México, donde están sus orígenes, en la Colonia Roma, donde fue fundado un 8 de diciembre de 1918, parece que le está sentando bien al equipo del pueblo. Los Potros recuperaron el Estadio de la Ciudad de los Deportes, conocido en la década de los noventa como el Estadio Azulgrana y se ha dado a la tarea de pintarlo para que luzca como en una de las épocas doradas del club, cuyas últimas glorias en este escenario se remontan al equipo que dirigía Ricardo La Volpe y que se alzó campeón en 1993.

Atlante se encuentra actualmente en sexto lugar del torneo, con un registro de 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Los Potros están invictos cuando juegan en casa y vienen de golear 5-0 al Tepatitlán.

El torneo pasado, donde lograron el subcampeonato, tampoco le fue mal al Atlante. De hecho los Potros solo han sido derrotados 3 veces desde que regresaron a la Ciudad de México en su casa: por los Leones Negros (jornada 10) y 2 veces por Tampico y Madero (una de ellas en la gran final de la Liga BBVA Expansión MX de Guardianes 2020).

Los Potros se activan en las Redes Sociales

Atlante quiere crecer y para ello está implementando interesantes dinámicas en redes sociales. Los Potros están utilizando su cuenta de Instagram para recordar algunas portadas de discos íconos de la cultura pop, como el Aladdin Sane de David Bowie, adaptado a la imagen del futbolista José Juan García.

Más allá de estás aventuras iconográficas, Atlante también se está animando a generar pequeñas caricaturas previas a sus partidos; la última presenta al ya tradicional Pepe Potro tratando de capturar con una red a un Alebrije.

¿Dónde ver el próximo juego del Atlante?

Atlante vs. Alebrijes correspondiente a la Jornada 10 de Liga BBVA Expansión MX lo podrás disfrutar este Jueves 18 de marzo, en punto de las 11:55 am en aztecadeportes.com y la APP Oficial de Azteca Deportes.

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