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EN VIVO: Partido Morelia vs Mineros | Liga de Expansión MX

Disfruta por la señal de Azteca Deportes del partido de Atlético Morelia vs Mineros, perteneciente a la Liga de Expansión MX.

Atlético Morelia vs Mineros de Zacatecas | Liga de Expansión MX

Escrito por: Azteca Deportes

En duelo perteneciente a la jornada inaugural de la Liga de Expansión MX, el Club Atlético Morelia se medirá a los Mineros en la cancha del estadio José María Morelos y Pavón, con la intención de iniciar con el pie derecho el torneo.

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¿Cómo llega a este torneo el Atlético Morelia?

Luego de la dramática final que disputaron el Atlético Morelia y el Tepatitlán FC, la cual culminó en favor de los de Jalisco por marcador de 3-2 en tiempos extra, los michoacanos intentarán volver de nueva cuenta a la última fase para poder ganar el campeonato; sin embargo, para ello deberán encarar con mucha calidad e idea futbolística la temporada regular.

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Para esta temporada, el Atlético Morelia incorporó a varios elementos a su platel, como al delantero proveniente del Toluca, Diego Abella, al defensa Bryan Salazar de Chivas, al mediocampista de Querétaro Javier Ibarra y el atacante chileno
de Celaya, Sergio Vergara.

Con la intención de ponerse a punto, el Atlético Morelia agendó algunos partidos amistosos contra rivales de la Liga BBVA MX e incluso escuadras extranjeras, por ejemplo: León, Toluca, Pumas, Forward Madison y el Herediano de Costa Rica.

Atlético Morelia Estadio Morelos

¿Cómo llega a este torneo Mineros?

Mineros quiere volver a los primeros planos de la categoría de plata en el balompié mexicano, por lo que reforzó su plantilla con jugadores de la talla Jonathan Vega, Rafael Durán, Alexis Andrade, Fernando Plascencia, Santos Robles y Sergio Ceballos.

Ya con sus incorporaciones, los zacatecanos tuvieron una pretemporada intensa, la cual incluyó duelos amistosos contra Tapatío, Chivas, Pumas Tabasco y Necaxa, rival que los hizo ver su suerte al caer goleados.

Morelia vs Mineros, duelo a puerta cerrada

Pese a que ya en varias plazas del balompié mexicano se está admitiendo la entrada de la afición en los estadios, el José María Morelos y Pavón no tendrá esa suerte en la jornada 1 de la Liga de Expansión, ya que el Atlético Morelia emitió un comunicado en el cual informó que el cotejo se celebraría a puerta cerrada.

Horario y dónde ver el Morelia vs Mineros

A partir de las 16:00 horas (tiempo del centro de México) podrás disfrutar del compromiso entre Atlético Morelia vs Morelos mediante las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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