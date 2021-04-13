Los Pumas se salvan de una multa millonaria

La Liga BBVA Expansión MX anunció mediante un comunicado de prensa, que tras los resultados de la Jornada 14 de este certamen, el Club Pumas Tabasco es matemáticamente, el último lugar de la Tabla de Cociente de la presente temporada (2020-2021), no podrá participar en la Fase Final del torneo, tal y como lo indica el reglamento de la competencia.

“Si un Club ocupa el último lugar en la Tabla de Cociente, pero por el lugar que ocupa en la Tabla General de Clasificación pudiera participar en la Fase Final del Torneo Clausura 2021, éste no podrá participar en dicha fase y estaría obligado a ceder su lugar al siguiente Club mejor clasificado”, cita el reglamento en su artículo 23.

De esta forma, en caso de que el equipo de Pumas Tabasco finalice la Jornada 15 dentro de los primeros 12 primeros lugares de la tabla, le daría paso al décimo tercer sitio de la clasificación para disputar la Fase Final del Guard1anes 2021, menciona el comunicado emitido por la Liga BBVA Expansión MX.

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A pesar de la sanción, no se pagara multa

Además el comunicado también informó que con respecto al pago de la multa, el equipo Pumas Tabasco , al ser filiar del Club Universidad Nacional, no pagará la sanción administrativa tal y como está de manifiesto en el Reglamento.

“En caso de ser alguno de los Clubes filiales de un Club de la LIGA MX o Clubes invitados de la LIGA Premier, los que ocupen uno de los últimos tres lugares de la Tabla de Cociente al finalizar la Temporada 2020 – 2021, dichos Clubes no pagarán ningún importe por concepto de multa y, no se recorrerá el pago de la multa al siguiente Club mejor ubicado en la Tabla de Cociente”, cita el reglamento en su artículo 24.

Lo anterior fue publicado este martes por la Dirección de Comunicación de Liga BBVA Expansión MX.