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Fútbol

Tepatitlán se lleva mínima ventaja en la final de la Liga de Expansión

Un solitario gol de Tepatitlán marcó el rumbo de la Final de la Liga de Expansión BBVA MX. Dan un paso hacia el deseado título.

Tepatitlán

Escrito por: Azteca Deportes

Ventaja mínima para el Tepatitlán. Con marcador de 1-0, el conjunto de tapatío, dio un paso importante en la Final de Ida de la Liga de Expansión BBVA MX, tras vencer al Atlético Morelia, en su casa, el Gregorio Tepa Gómez.

Durante todo el encuentro, el Tepatitlán aprovechó su localía, pues fue mucho peligroso, tanto así que el arquero visitante, Alejandro Arana, fue la figura del encuentro, con al menos un par de intervenciones importantes.

Luego apareció la polémica. Cuando inició el segundo tiempo el central, Jorge Camacho, pitó en dos ocasiones, por lo que el gol, desde media cancha, que había anotado Luis Márquez, no contó.

La insistencia de los locales dio resultado, al minuto 61, un certero cabezazo de Sergio Ceballos, tras un tiro de esquina desde la banda derecha, puso arriba al Tepatitlán.

El Atlético Morelia tiene todo para dar la vuelta. El conjunto amarillo cuenta en sus filas con el segundo mejor goleador del certamen, Diego Jiménez, quien sumó ocho tantos; además de Eduardo Pérez, otro que consiguió cinco goles.

A todo se le suma que fueron el mejor equipo del Guard1anes 2021, pues terminaron en la primera posición de la Fase Regular. El único tema que tienen en contra es que Tepatitlán no ha caído en lo que va de la Liguilla, en cuartos de final venció en la ida 2-0 y en la vuelta 1-4 a los Cimarrones y en las semifinales ganó 3-0 en el primer encuentro y empató 1-1 con Mineros, en Zacatecas.

El juego de vuelta de la Gran Final de la Liga de Expansión BBVA MX se realizará el próximo sábado en punto de las 3:55 PM (tiempo del centro de México), partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes.

Horario y dónde ver Atlético Morelia vs Tepatitlán EN VIVO

Cuando: sábado 15 de mayo de 2021

Horario: 3:55 PM (tiempo del centro de México)

Dónde: aztecadeportes.com, la APP de Azteca Deportes

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