Partidos de Hoy 10 de Noviembre | Liga Expansión MX 2020

Ciudad de México.- Este martes 10 de noviembre de 2020 comienza la penúltima jornada de la Liga de Expansión MX. Los equipos buscan los últimos boletos rumbo a la liguilla del presente certamen.

Estos son los partidos que podrás disfrutar:

Celaya vs Atlético Morelia

El conjunto de los Toros marcha como líder del torneo con 29 unidades tras 13 partidos jugados, mientras que el conjunto purépecha es sexto con 22 puntos y un partido menos (contra Correcaminos correspondiente a la Jornada 8).

Leones Negros vs Correcaminos

El equipo de Jalisco ha tenido una mala temporada; en 13 partidos, la U de G tienen apenas 12 unidades, mientras que los tamaulipecos también se encuentran en la parte baja de la tabla con 13 puntos totales.

Pumas Tabasco vs Tepatitlán

Los felinos llegan en el undécimo lugar con 16 puntos, mientras que Tepatitlán FC es séptimo y aspira a una mejor posición en la general (20 puntos en 13 partidos jugados).

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