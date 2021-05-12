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Fútbol

Tepatitlán vs Atlético Morelia horario y dónde ver en vivo

Tepatitlán vs Atlético Morelia en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez a partir de la 17:00 horas y que podrás seguir en VIVO por aztecadeportes.com.

Tepatitlán

Escrito por: Azteca Deportes

Tepatitlán, México. Este miércoles se enfrentan en el partido de la final de ida de la Liga BBVA EXPANSIÓN MX el equipo de Tepatitlán vs el Atlético Morelia en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez a partir de la 17:00 horas tiempo de la Ciudad de México y que podrás seguir en VIVO por aztecadeportes.com y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de analistas y narradores del mundo mundial.

EN VIVO EL PARTIDO TEPATITLÁN VS ATLÉTICO MORELIA AQUÍ.

Tepatitlán llega a la final después de derrotar en octavos de final a Dorados de Sinaloa por marcador de 2-1, luego venció en cuartos de final a Cimarrones por 6-1 global y en semifinales se impuso a Mineros de Zacatecas con un contundente 4-1.

Por su parte, Atlético Morelia, como líder general, venció a los Potros de Hierro del Atlante en semifinales por marcador de 2-1 y así instalarse en la final de la Liga BBVA EXPANSIÓN MX.

En la temporada regular los dos finalistas se enfrentaron en la jornada 15 teniendo como resultado un empate a dos goles, encuentro disputado en el Estadio José María Morelos y Pavón.

Por Atlético Morelia anotaron Eduardo Pérez y Diego Jiménez y por el equipo jaliciense a través de un penalti marcó Luis Márquez y Jorge Lumbreras al final del encuentro. Un encuentro llenó de emociones como se espera que sean los dos duelos de la final del campeonato.

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Cuándo y dónde ver en VIVO Tepatitlán vs Atlético Morelia

Cuándo: Miércoles 12 de mayo.

Hora: 17:00 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

No puedes perder el encuentro de la final de ida entre Tepatitlán vs Atlético Morelia por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas mundo mundial.

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