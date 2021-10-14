TV Azteca transmitirá Leones Negros vs Celaya EN VIVO

Este jueves arranca la jornada 12 de la intensa Liga Expansión MX, con un juego que ha generado altas expectativas pues de medirán en la cancha del Estadio Jalisco, el equipo de Leones Negros ante Celaya, que podrás ver en vivo por Azteca Deportes.

Las emociones continúan en la Expansión, y ahora será turno de los Leones Negros que abren en casa una fecha más del torneo, en el que van mentalizados en hacerse de las tres unidades, pero enfrente tendrán a un cuadro de Celaya que los supera en la tabla general y que busca afianzarse en las últimas fechas para ir embalados a la fase final.

VE AQUÍ EN VIVO LEONES NEGROS VS CELAYA A LAS 4:55

Cara a Cara con Iker Casillas | La Soledad de la portería

Leones Negros, a luchar para asegurar un lugar en el repechaje

En la Liga de Expansión, los primeros 4 equipos avanzan directo a la fase definitiva del certamen, y después hasta el sitio 12 encaran una etapa de repechaje, en el que los más alejados juegan de visita.

TE PODRÍA INTERESAR: REVIVE LA VICTORIA DE LA SELECCIÓN MEXICANA ANTE EL SALVADOR

Por ahora Leones Negros están en el lugar 10 del torneo, luego de ganar tres encuentros, empatar cuatro y perder en otros tres compromisos. Ahora al equipo tapatío le tocaría ir como visita en el repechaje.

Si cierran el torneo con buenos resultados, podrían tener a su favor el jugar como local, y solo sumando victorias y resultados negativos de otros equipos es como podrían ir directo.

Celaya, mejor ubicado de cara a la fecha 12

El equipo de Guanajuato, está ubicado en el sitio 8, con 16 puntos. Han ganado cuatro juegos, empatado otros dos y tienen cuatro derrotas.

En su caso podrán jugar el repechaje en casa, y tienen en la mira a los Leones Negros, para sumar un triunfo en esta fecha 12.

Los mejores ubicados en el torneo

De cara a esta jornada, el puntero es Dorados, que están invictos: presumen de siete juegos ganados y tres empates; tienen juegos pendientes y parece que nadie podrá bajarlos de la cima.

Luego vienen Morelia, Atlante y Pumas; estás cuatro escuadras, si hoy terminara el torneo estarían con boleto asegurado a la Liguilla.

EN VIVO Leones Negros vs Celaya

Este jueves, sigue EN VIVO el encuentro de la fecha 12, entre los Leones Negros y el Celaya, desde las 4:55 PM de este jueves 14 de octubre, por aztecadeportes.com y nuestra aplicación.