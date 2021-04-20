TV Azteca transmitirá repechaje de la Liga BBVA Expansión MX

El Guardianes 2021 de la Liga BBVA de Expansión MX está llegando a su fin y la tabla está definida. Los dos primeros puestos acceden a Liguilla de manera directa, Atlético Morelia en primer puesto estará directo en semifinales y Celaya en cuartos de final por finalizar en segundo lugar. Las escuadras del tercer al décimo puesto, tendrán que medirse en el repechaje del torneo.

En uno de los partidos del repechaje, se enfrentará un histórico del futbol mexicano ante uno de los equipos nacientes con esta liga, Atlante recibirá la visita del Cancún FC para buscarse un lugar en los siguiente fase. Este gran encuentro lo podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes.

Atlante se ubicó en el séptimo puesto de la clasificación con 23 unidades que fueron resultado de seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas, mientras que Cancún FC terminó en el octavo lugar con 21 unidades, esto le hará enfrentarse al repechaje en calidad de visitante.

Cómo ver el Atlante vs Cancún FC EN VIVO

Cuándo: Miércoles 21 de abril

Hora: 7:10 PM (tiempo del centro)

Cómo: aztecadeportes.com y nuestra APP

Ramiro Costa celebrates goal 2-0 of Atlante during the game Atlante vs Tepatitlan FC, corresponding to the eighth round match of the Torneo 2021 Guard1anes of the Liga de Expansion MX, at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 07, 2021.



Ramiro Costa celebra su gol 2-0 de Atlante durante el partido Atlante vs Tepatitlan FC, correspondiente a la jornada 08 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga de Expansion MX, en el Estadio Ciudad de los Deportes, el 07 de Marzo de 2021.|Adrian Macias/Adrian Macias

Este encuentro tiene algunas curiosidades, pues el Atlante ganó su último título en el máximo circuito cuando jugaba de local en el Estadio Andrés Quintana Roo y en estos momento es la casa del Cancún FC.

Christian Giménez, mejor conocido como el 'Chaco' es el entrenador de los cancunenses y buscarán revancha de la temporada pasada cuando se quedaron en la misma instancia ante unos Potros de Hierro que buscarán repetir la hazaña del torneo pasado cuando se llegaron a la final.

Igual que en la Liga BBVA MX, los partidos correspondientes al repechaje solamente tendrán un encuentro que se jugará en casa del mejor posicionado, en este caso se jugará en el Estadio Azulgrana en la Ciudad de México. No te pierdas este encuentro.