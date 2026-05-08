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Fútbol

Llegó la “Chivagoras”: las estadísticas de los equipos que pueden remontar en la Liguilla

La Liguilla entra en su momento más intenso y varios equipos todavía sueñan con la remontada. Estas son las estadísticas y probabilidades que ilusionan a sus aficionados.

Por: Azteca Deportes

La emoción de la Liguilla del Clausura 2026 sigue creciendo y la famosa “Chivagoras” vuelve a aparecer entre la afición rojiblanca. Con varias series todavía abiertas, distintos equipos mantienen esperanzas de remontar gracias a antecedentes históricos, rendimiento reciente y estadísticas que mantienen viva la ilusión.

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