Llegó la “Chivagoras”: las estadísticas de los equipos que pueden remontar en la Liguilla
La Liguilla entra en su momento más intenso y varios equipos todavía sueñan con la remontada. Estas son las estadísticas y probabilidades que ilusionan a sus aficionados.
La emoción de la Liguilla del Clausura 2026 sigue creciendo y la famosa “Chivagoras” vuelve a aparecer entre la afición rojiblanca. Con varias series todavía abiertas, distintos equipos mantienen esperanzas de remontar gracias a antecedentes históricos, rendimiento reciente y estadísticas que mantienen viva la ilusión.