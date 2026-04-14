Revolución en la Liga BBVA MX: Paso a paso para comprar boletos de la Jornada 15 del Clausura 2026 a solo 5 pesos

Todos quedaron sorprendidos al ver que un equipo de la Liga BBVA MX lanzó todos los boletos a solo 5 pesos para el partido válido por la Jornada 15 del Clausura 2026. Con un precio extremadamente asequible para los amantes del futbol, muchos se preguntan cómo hacer para adquirir esos tickets. Por esto, Azteca Deportes te cuenta el paso a paso para comprar los boletos.

Resulta que el Viernes Botanero de TV Azteca Deportes para la Jornada 15 del Clausura 2026 trajo la sorpresa de que los Cañoneros de Mazatlán pusieron todos los boletos a $5.00 para el partido frente a los Gallos Blancos de Querétaro de este viernes 17 de abril a las 18:00 (tiempo del Pacífico) y a las 19:00 (Centro de México).

Paso a paso para comprar los boletos de la Liga BBVA MX del partido entre Mazatlán y Querétaro

Para quienes no puedan concurrir al Estadio El Encanto o a la Plaza Acaya Mazatlán, los boletos más baratos de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, entre Mazatlán y Querétaro, también pueden adquirirse de modo virtual. Se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a boletomovil.com

Seleccionar partido Mazatlán FC vs. Querétaro

Tocar en “Quiero comprar boletos”

Seleccionar la ubicación del Estadio El Encanto deseada

Tocar los asientos deseados (se pueden adquirir hasta 10 tickets por persona)

Iniciar sesión con número de WhatsApp

Proceder a realizar el pago

|Mexsport

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Así anunció Mazatlán sus boletos a solo 5 pesos mexicanos

“En el #ViernesBotanero de @AztecaDeportes siempre pasan cosas especiales y el que viene no es la excepción. ¡A disfrutar del futbol en Mazatlán! Todos los boletos contra el @Club_Queretaro a $5.00 pesos. Llenemos la grada y formemos juntos la Marea Morada. Taquillas, Plaza Acaya y boletomovil”, expresa el mensaje en redes sociales de los Cañoneros.

En el #ViernesBotanero de @AztecaDeportes siempre pasan cosas especiales y el que viene no es la excepción.



¡A disfrutar del futbol en Mazatlán! Todos los boletos contra el @Club_Queretaro a $5.00 pesos 🪙



Llenemos la grada y formemos juntos la Marea Morada.



🎟️ Taquillas,… pic.twitter.com/aODHZ7TwEc — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 14, 2026

En sus redes sociales el club de Sinaloa reflejó la noticia, en plena recta final de la Fase Regular, antes de despedirse del Clausura 2026. Los de Sergio Bueno están prácticamente afuera, mientras los Gallos Blancos están a 4 puntos del Atlas, el octavo y último que ingresa a la Liguilla.

