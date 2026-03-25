Entrenador de Portugal revela lo ÚNICO que le “falta” a la Liga BBVA MX para ser potencia mundial

La Liga BBVA MX es un torneo muy bien recibido por la mayoría de jugadores que han pasado por allí. Sin embargo, estrellas como Paulinho del Toluca han manifestado una mala gestión por parte de la liga para promocionar la competición y elevar su estatus a nivel global. Ahora, fue el entrenador portugués Renato Paiva quien llenó de elogios al futbol mexicano, pero reveló qué necesita para ser potencia mundial.

El técnico que supo dirigir a León y Toluca manifestó una serie de virtudes que tiene la Liga BBVA MX, desde el cálido estilo de vida que se puede llevar a cabo en el país, hasta múltiples facetas que envuelven a nuestro balompié nacional. Sin embargo, Paiva aseguró que la liga debe ser mejor vendida al exterior para aumentar su reputación.

“Yo creo que la Liga BBVA MX se podría, ¿cómo te voy a decir?, vender mejor en marketing. Tiene tantas cosas buenas: el país, cultural, histórico, la calidad de la gente. Te digo: en un año y medio no tengo nada que decir de la persona mexicana. Vengo de una realidad como Brasil, muy violenta a nivel de exigencia“, fue lo que expresó el estratega portugués en un diálogo con Fox.

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Paiva continuó con los halagos hacia la Primera División de México, a la cual la describió como una Ferrari, pero con ciertos problemas que no le permite brillar a la par del resto de ligas más importantes de Europa y Sudamérica.

“Veo la calidad de los jugadores, de los entrenadores, la forma como miran el juego, el espectáculo, el querer ganar, proponer… todo eso. Y yo creo que le falta publicidad. Es un Ferrari que no pasa de los 100 kilómetros por hora“, sentenció Paiva.

Referee Daniel Quintero shows red card to Nathanael Ananias of Pumas during the 11th round match between Pumas UNAM and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on March 14, 2026 in Mexico City, Mexico.|Mexsport

La Liga BBVA MX está fuera del Top 20 a nivel mundial

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) realiza cada año un ranking sobre las ligas más fuertes a nivel global. El mismo se basa en un sistema de puntos que engloban decenas de factores: sistema de competición, clubes, jugadores, fuerzas básicas, entre otros. En el listado más reciente, la Liga BBVA MX se ubica fuera del Top 20 del mundo.

La Premier League lidera el ranking, mientras que ligas sudamericanas como Brasil (3°) y Argentina (8°) se ubican dentro del Top 10. Así está el listado hoy:

