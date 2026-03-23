Todos los mexicanos saltaron de sorpresa al ver esto que dijo Paulinho sobre enfrentar a México con Portugal

Mientras muchos se preguntan cómo quedó el ex Estadio Azteca (ahora Banorte) para la reinauguración en el partido entre México y Portugal, hubo varios protagonistas que hablaron acerca de este importante partido a disputarse en la CDMX. Uno de ellos fue Paulinho, una de las grandes figuras de Toluca y que representa al conjunto europeo, ya que fue citado de última hora.

Así como Portugal tuvo otra baja además de Cristiano Ronaldo, todo eso produjo que Paulinho fuera convocado por Roberto Martínez, el director técnico del conjunto luso. Ante esta situación, se le consultó acerca del encuentro y el delantero de los Diablos Rojos hizo saltar de sorpresa a los mexicanos. “Llegando al vestidor (de Toluca) estaba muy enojado”, reveló.

Paulinho recibe una mala noticia en el Clausura 2026|Toluca FC

Del enojo a la felicidad: así reaccionó Paulinho en Toluca antes del México - Portugal

“Son dos selecciones (México y Portugal) muy buenas porque trabajan bien. Son decisiones del entrenador (Martínez) porque hay jugadores de mucha calidad. Me enteré (que estaba convocado) recién. Llegando al vestidor estaba enojado y mis compañeros no entendían por qué, porque todavía no sabía que estaba convocado, pero ahora estoy muy feliz”, reveló.

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El jugador de Toluca contó que conoció la noticia al terminar el partido (empate 1-1 con Pachuca). Resulta que el delantero de 33 años estaba ingresando al vestidor con enojo después de no poder ganar ante Los Tuzos y en una semana donde no había recibido la convocatoria que tanto deseaba. Finalmente, el dirigido por Antonio Mohamed fue citado para Portugal.

Paulinho feliz por su convocatoria con la selección de Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/3VOMVwXcVt — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) March 23, 2026

Los números de Paulinho representando a Toluca

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Paulinho en Toluca son los siguientes:

Partidos jugados: 81

Encuentros como titular: 75

Goles convertidos: 55

Asistencias aportadas: 12

Los datos de Paulinho representando a Portugal

Paulinho representó en noviembre de 2020 a la selección de Portugal en un partido amistoso ante Andorra (marcó 2 goles en la victoria 7-0) y en la UEFA Nations League, donde jugó 5 minutos ante Francia (derrota 1-0) y 13 minutos contra Croacia (victoria 3-2). El técnico en ese momento era Fernando Santos. Es decir, jugó 3 partidos y convirtió 2 tantos.

