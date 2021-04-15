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15 futbolistas que jugaron en Pumas y Tigres ¿Los recuerdas? | FOTOS

Todos estos futbolistas se formaron o triunfaron en Pumas de la UNAM y después firmaron por los Tigres de la UANL. ¿Recordabas a todos?

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13 futbolistas que jugaron en Pumas y Tigres Antonio Sancho.jpg
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