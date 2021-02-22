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18 datos sobre Oribe Peralta a 18 años de su debut ¡CRACK!

Oribe Peralta hizo su debut un 22 de febrero de 2003. Conoce 18 datos sobre su carrera, a 18 años de ese primer partido como profesional en la Liga BBVA MX.

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Oribe Peralta jugando en las Chivas
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Oribe Peralta con la medalla de oro
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Oribe Peralta jugando en las Chivas
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Oribe Peralta con la medalla de oro
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Oribe Peralta jugando en las Chivas
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Oribe Peralta con la medalla de oro
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