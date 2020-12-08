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5 "cruzazuleadas" que marcaron la historia del Cruz Azul en el futbol mexicano | FOTOS

Una vez más, los seguidores del Cruz Azul volvieron a ilusionarse para caer una vez más. Te mostramos 5 cruzazuleadas en los últimos años de la “Máquina”, la maldición sigue.

Cruz Azul eliminados contra Pumas
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