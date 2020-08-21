Atlante presenta los uniformes con los que jugará en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Los Potros de Hierro del Atlante presentaron los uniformes con los que encararán el torneo de Guardianes 2020 en la Liga de Expansión.

¿Qué les pareció la nueva armadura? Con esta nueva piel, saldremos a representar a nuestra afición #azulgrana 🔴🔵 con fuerza y garra. ⚽️ #SerAtlante es #SerDeHierro es #SerDelPueblo

🐎 pic.twitter.com/btSDpbB28w — Atlante F.C. (En Casa) 🏠 (@Atlante) August 20, 2020

Hace apenas unos meses, se anunció que 'El Equipo del Pueblo' no jugaría más en Cancún y regresaría a la Ciudad de México para este nuevo torneo.

El equipo azulgrana debutará este domingo en el Estadio Azul frente al Mérida FC.