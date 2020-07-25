Cancún FC le manda mensaje a Cruz Azul

Ciudad de México.- Cruz Azul debutará esta noche frente a Santos Laguna en el torneo de Guardianes 2020. Cancún FC se manifestó a través de la cuenta de Twitter para mandarle un mensaje al equipo de Santiago Giménez, hijo del Director Técnico del equipo caribeño, Christian Giménez.

La Máquina anunció su convocatoria para el compromiso, en la que no estará Roberto Alvarado, el jugador más caro de la plantilla.

El partido se llevará a cabo en Ciudad Universitaria, ya que el Estadio Azteca se encuentra en remodelación.