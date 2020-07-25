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Fútbol

Cancún FC le manda mensaje a Cruz Azul

La Máquina debutará ante Santos Laguna en el torneo de Guardianes 2020.

Cancún FC le manda mensaje a Cruz Azul

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- Cruz Azul debutará esta noche frente a Santos Laguna en el torneo de Guardianes 2020. Cancún FC se manifestó a través de la cuenta de Twitter para mandarle un mensaje al equipo de Santiago Giménez, hijo del Director Técnico del equipo caribeño, Christian Giménez.

Cancún FC le manda mensaje a Cruz Azul

La Máquina anunció su convocatoria para el compromiso, en la que no estará Roberto Alvarado, el jugador más caro de la plantilla.

El partido se llevará a cabo en Ciudad Universitaria, ya que el Estadio Azteca se encuentra en remodelación.

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