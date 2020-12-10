Cuatro figuras de Cruz Azul, con un pie fuera del club

Cruz Azul tenía un pie en la Gran Final del Torneo Guardianes 2020. Sin embargo, tras ganar 4-0 en el partido de ida en el Estadio Azteca, perdió por el mismo marcador en el duelo ante los Pumas en Ciudad Universitaria, acabando por enésima vez con las ilusiones de miles de aficionados que pensaban que por fin se podría acabar la sequía, que ha llegado a los 23 años este mismo mes de diciembre.

La directiva no está en absoluto contenta con el plantel y considera que la culpa principal de lo que ocurrió en el recinto del Pedregal es de los jugadores, pues fueron ellos los que habían dado un partido impecable en la ida, y no fueron capaces de replicarlo para sellar su pase al duelo por el título.

Para reformar la plantilla que hasta ahora tampoco tiene técnico, tras la renuncia de Robert Dante Siboldi en el Torneo de Clausura 2021, mismo que arranca en el mes de enero, se buscaría la salida de cuatro elementos que han sido importantes en los últimos torneos, e incluso en los últimos años, como es el caso de Jesús Corona. Los otros tres elegidos para abandonar el barco, de acuerdo con información de ESPN son Elías Hernández, Pablo Aguilar, y Milton Caraglio.

Lo del capitán Corona era algo que a futuro tendría que pasar, pues por algo gastaron una importante cantidad de dinero en traer a Sebastián Jurado, uno de los arqueros jóvenes más cotizados de la Liga MX.

Por su parte Elías Hernández también es uno de los atacantes más talentosos del balompié azteca, sin embargo ha bajado considerablemente su nivel en los últimos meses, algo que no ha gustado en el entorno celeste, mientras Pablo Aguilar y Milton Caraglio, sofocados por fuertes lesiones, han perdido protagonismo.

La directiva de Cruz Azul sabe que las secuelas de la derrota ante los Pumas serán duraderas, pero harán lo posible para borrarlas el próximo semestre.

