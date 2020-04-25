Ciudad de México.- La Selección Azteca ha logrado grandes hazañas a lo largo de su historia, entre las cuales, está la épica igualada ante Holanda en el Mundial de Francia 1998.

El conjunto Tricolor perdía 2-0 al inicio del segundo tiempo con los goles de Ronald de Boer y Phillip Cocu, quienes comandaban a unos Tulipanes plagados de estrellas como Frank de Boer, Dennis Bergkamp y Edgar Davis.

Sin embargo, los cambios de Manuel Lapuente hicieron efecto en el cuadro Azteca gracias a las revoluciones de Jesús Arellano y Ricardo Peláez, quienes desquiciaron a la defensa tulipán con su velocidad.

A falta de 15 minutos, Peláez descontó en el marcador, y ya en el 94', Luis Hernández igualó las acciones para desatar la locura entre los aficionados mexicanos presentes en Saint-Étienne.