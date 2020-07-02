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¡Las postales del primer entrenamiento de Mazatlán F.C. en su espectacular estadio!

Bajo las órdenes de Paco Palencia, el Mazatlán F.C. tuvo su primer entrenamiento en su flamante estadio.

Por: Azteca Deportes

Bella panorámica del Estadio de Mazatlán F.C.
EL Mazatlán F.C. tuvo su primer entrenamiento en su casa.
Sosa prepara el Apertura 2020.
Entrenamiento nocturno de Mazatlán.
Sosa con miras al Apertura 2020.
Intenso entrenamiento del Mazatlán F.C.
Palencia organiza a sus pupilos en el Estadio del Mazatlán F.C.
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Bella panorámica del Estadio de Mazatlán F.C.
EL Mazatlán F.C. tuvo su primer entrenamiento en su casa.
Sosa prepara el Apertura 2020.
Entrenamiento nocturno de Mazatlán.
Sosa con miras al Apertura 2020.
Intenso entrenamiento del Mazatlán F.C.
Palencia organiza a sus pupilos en el Estadio del Mazatlán F.C.
Bella panorámica del Estadio de Mazatlán F.C.
EL Mazatlán F.C. tuvo su primer entrenamiento en su casa.
Sosa prepara el Apertura 2020.
Entrenamiento nocturno de Mazatlán.
Sosa con miras al Apertura 2020.
Intenso entrenamiento del Mazatlán F.C.
Palencia organiza a sus pupilos en el Estadio del Mazatlán F.C.

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