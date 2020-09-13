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Pumas, invictos y líderes

Los universitarios derrotan 3-0 a Atlético de San Luis.

Por: Azteca Deportes

Galería: Pumas vs Atlético de San Luis
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