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GALERÍA | Cruz Azul sumó su segunda victoria consecutiva en casa.
Pachuca cayó 3-1 ante Cruz Azul
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Cruz Azul vs Pachuca corresponding to Day 05 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on February 08, 2020. <br><br> durante el partido Cruz Azul vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 08 de Febrero de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Cruz Azul vs Pachuca corresponding to Day 05 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on February 08, 2020. <br><br> durante el partido Cruz Azul vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 08 de Febrero de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Cruz Azul vs Pachuca corresponding to Day 05 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on February 08, 2020. <br><br> durante el partido Cruz Azul vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 08 de Febrero de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Cruz Azul vs Pachuca corresponding to Day 05 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on February 08, 2020. <br><br> durante el partido Cruz Azul vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 08 de Febrero de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Cruz Azul vs Pachuca corresponding to Day 05 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on February 08, 2020. <br><br> durante el partido Cruz Azul vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 08 de Febrero de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Cruz Azul vs Pachuca corresponding to Day 05 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on February 08, 2020. <br><br> durante el partido Cruz Azul vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, del 08 de Febrero de 2020.