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GALERÍA | Jesús Corona le da el triunfo al Cruz Azul en el Clásico Joven
América perdió ante el Cruz Azul este domingo en el Estadio Azteca, que no tuvo gente por el Coronavirus.
. | América vs Cruz Azul
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | Cruz Azul
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
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Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | Cruz Azul
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.