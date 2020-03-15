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GALERÍA | Jesús Corona le da el triunfo al Cruz Azul en el Clásico Joven

América perdió ante el Cruz Azul este domingo en el Estadio Azteca, que no tuvo gente por el Coronavirus.

Por: Azteca Deportes

América vs Cruz Azul

. | América vs Cruz Azul

América vs Cruz Azul

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

América vs Cruz Azul

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

Cruz Azul vence al América en el Clásico Joven

Adrian Macias/MEXSPORT | Cruz Azul

América vs Cruz Azul

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

América vs Cruz Azul

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

América vs Cruz Azul

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

América vs Cruz Azul

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

América vs Cruz Azul

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

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América vs Cruz Azul

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América vs Cruz Azul

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

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Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

Cruz Azul vence al América en el Clásico Joven

Adrian Macias/MEXSPORT | Cruz Azul

América vs Cruz Azul

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

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Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

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Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

América vs Cruz Azul

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game America vs Cruz Azul corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 15, 2020. <br><br> durante el partido America vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 15 de Marzo de 2020.

América vs Cruz Azul
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Cruz Azul vence al América en el Clásico Joven
América vs Cruz Azul
América vs Cruz Azul
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