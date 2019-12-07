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GALERÍA |Rayados saca su boleto a la Final

Rayados está en la Final, luego de haber derrotado a Necaxa.

Por: Azteca Deportes

Necaxa vs Rayados
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