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Las imágenes de la victoria de FC Juárez ante Rayados
FC Juárez vence 1-0 a Monterrey en cierre de la fecha ocho de la Liga MX.
Christián Chávez/MEXSPORT | during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 01 de Septiembre de 2019.
Christián Chávez/MEXSPORT | during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 01 de Septiembre de 2019.
Christián Chávez/MEXSPORT | during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 01 de Septiembre de 2019.
Christián Chávez/MEXSPORT | during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 01 de Septiembre de 2019.
Luis Ruíz/MEXSPORT | during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 01 de Septiembre de 2019.
Luis Ruíz/MEXSPORT | during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 01 de Septiembre de 2019.
Christián Chávez/MEXSPORT | during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 01 de Septiembre de 2019.
Christián Chávez/MEXSPORT | during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 01 de Septiembre de 2019.
Christián Chávez/MEXSPORT | during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 01 de Septiembre de 2019.
Christián Chávez/MEXSPORT | during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 01 de Septiembre de 2019.
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