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¡Monarcas lanza campaña para erradicar los gritos ofensivos!

El club Monarcas Morelia inició una campaña en el Estadio Morelos en contra de los gritos ofensivos en sus partidos de Liga MX.

Por: Azteca Deportes

Monarcas Morelia en contra de la violencia verbal.
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